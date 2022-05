Englischsprachiges Theater : Magische Worte auf der Duisburger Bühne

Duisburg Das internationale Studententheater am Campus Duisburg, das seit 1981 Jahr für Jahr englischsprachige Schauspielproduktionen präsentiert, geht in diesem Jahr neue Wege voller Poesie.

Mal war es eine klassische Komödie, mal ein ernstes zeitgenössisches Stück. Seit 1981 bringt das englischsprachige Studententheater DUET Jahr für Jahr interessante Produktionen auf die Bühne, die zum festen Bestandteil des Duisburger Kulturlebens gehören. Die Corona-Pandemie machte in den vergangenen beiden Jahren einen Strich durch die gewohnten Planungen. Doch jetzt kündigt DUET (Duisburg University Theatre) eine Show an; eine, die in dieser Form Neuland ist. „Say the Magic Words“ heißt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei Gedichte, die aber nicht brav rezitiert werden, sondern höchst lebendig mit der Hilfe von Alice und Humpty-Dumpty, den beiden Figuren aus dem von Lewis Carroll erfundenen Wunderland, zu einem Bühnenereignis werden sollen. Das jedenfalls verspricht Ulrike Wright, die seit vielen Jahren Regie bei DUET führt.

Die Idee einer Show mit Gedichten sei bei DUET „schon lange im Hinterkopf“ vorhanden gewesen, sagt Ulrike Wright. Eine wichtige Inspiration sei dabei auch der berühmte Film „Der Club der toten Dichter“ gewesen, dem es gelang, dass nicht nur die Schüler im Film, sondern auch viele Millionen Kinobesucher weltweit Gedichte mit ganz anderen Augen sehen. Konkret wurde der Plan, Gedichte auf einer Bühne von einer Schauspieltruppe zu präsentieren, nicht zuletzt durch die Corona-Einschränkungen, die es unmöglich machten, wie gewohnt mit einem großen Team an einem Theaterstück in voller Länge mit Bühnenbild, Kostümen, Requisiten und Effekten zu arbeiten. Bei den „magischen Worten“ besteht das DUET-Team aus nur zwölf Mitgliedern, von denen zehn Corona-konform auf der Bühne agieren. Aber gerade diese Beschränkung habe die Kreativität im Team gefördert. Die Choreografie der Schauspielteams auf der Bühne mit Rollenspiel, musikalischer Untermalung, Stimmeneinspielung, Videoprojektion und wenigen ausgewählten Requisiten komme toll zur Geltung, so Ulrike Wright. Für die Bühne ausgewählt wurden berühmte Gedichte etwa von Shakespeare, Robert Frost, Khalil Gebran und anderen, aber auch weniger bekannte Texte von Dora Sigerson Shorter, Edna St. Vincent Millay. „Und die dichterische Kreativität einiger unserer DUET-Mitglieder ist ebenfalls mit ein paar Beispielen vertreten“, so die Regisseurin, die viele Jahre an einem Gymnasium Englisch, Französisch und Kunst unterrichtete und die für DUET einen offiziellen Lehrauftrag an der Universität übernommen hat.