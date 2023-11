Antonio S. arbeitete als DHL-Fahrer Mafioso in Duisburg durch Zufall gefasst

Medienberichten zufolge soll der 44-Jährige aus dem kalabrischen San Luca stammen. Schon in den 1990er Jahren kam er ins Ruhrgebiet und arbeitete unter anderem auch als Pizzabäcker. So wohl auch im Restaurant „Da Bruno“ an der Mülheimer Straße, das durch die Mafio-Morde 2007 traurige Berühmtheit erlangte. Sechs Männer waren dabei im Kugelhagel ums Leben gekommen, die Täter wurden inzwischen gefasst und verbüßen lebenslange Haftstrafen. Antonio S. wurde in diesem Zusammenhang in Italien zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, floh dann aber wieder nach Deutschland. 2012 wurde er in Moers gefasst und nach Italien ausgeliefert, wo er dann seine Haftstrafe verbüßte.