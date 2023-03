Weltweite Aktion des WWF Licht aus: Duisburg macht bei der „Earth Hour“ mit

DUISBURG · Die vom WWF (World Wide Fund for Nature) ins Leben gerufene Aktion „Earth Hour“ findet am Samstag, 25. März, um 20.30 Uhr statt. Auch in Duisburg ist diese Aktion schon zu einer guten Tradition geworden, und die Stadt beteiligt sich auch in diesem Jahr.

20.03.2023, 16:05 Uhr

„Earth Hour“ im Landschaftspark – auch ohne die Lichtinstallation von Jonathan Park. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Thissen

Auch Duisburgerinnen und Duisburger sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und an diesem Tag für eine Stunde zu Hause das Licht auszuschalten. Das Ziel dieser symbolischen Aktion ist, ein stärkeres Bewusstsein für Klima- und Ressourcenschutz entstehen zu lassen. Ob von zuhause oder unterwegs, ob analog oder digital – der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour 2023 mitzumachen und sich auf www.wwf.de/earth-hour anzumelden. In Deutschland steht die weltweite Aktion der Umweltschutzorganisation auch 2023 im Zeichen des Klimaschutzes. Wenn es in diesem Jahrzehnt nicht gelingt, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, drohen Mensch und Natur katastrophale Konsequenzen: Waldbrände, Dürren und Überflutungen werden häufiger und heftiger. Lebensräume werden zerstört, Arten sterben aus. Lampen aus für das Klima „Earth Hour“ in Erkelenz Lampen aus für das Klima Dieses Jahrzehnt und diese Legislaturperiode werden darüber entscheiden, ob wir die Klimakrise noch auf ein kontrollierbares Maß beschränken können. Die „Earth Hour“ des WWF findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. 12 Bilder Die Earth Hour 2022 im Zeichen des Friedens 12 Bilder Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ Weltweit nehmen rund 7000 Städte teil. In Deutschland endete die „Earth Hour“ im Jahr 2022 mit einer Rekordbeteiligung von insgesamt 663 Städten und Gemeinden. Weitere Informationen gibt es Internet unter www.wwf.de/earthhour. Dort findet sich auch eine interaktive Karte mit Informationen zu allen teilnehmenden Städten.

(RP)