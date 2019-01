Fledermaus : Lustvolle Lebenswelt der Oper

Starke Solisten: Florian Simson (Dr. Blind) und Anke Krabbe (Rosalinde). Foto: Hans-Jörg Michel

Am letzten Tag des alten Jahres spielte die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg in ihrem Duisburger Haus ihre kaum einen Monat junge Produktion der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß (Sohn).

„Glücklich ist, wer vergisst“ – diese Zeile aus der „Fledermaus“ kann immer und überall gelten, nach Meinung mancher besonders für unsere Stadt Duisburg. Aber der Reihe nach. „Die Fledermaus“ von Johann Strauß (Sohn), uraufgeführt 1874 im Theater an der Wien, gilt als das Glanzstück der Operette. Das hat vielfältige Gründe: der Reichtum an musikalischen Einfällen, der unnachahmliche Wiener Schmäh, eine lustvolle Lebenswelt, wo der Champagner regiert, und eine Intrige, die sich nahtlos einpasst in nicht ganz saubere, aber letztlich geordnete bürgerliche Verhältnisse. Noch einmal kurz zur Handlung: Der ehrenwerte Herr von Eisenstein muss für acht Tage wegen ungentlemenhaften Betragens ins Gefängnis und lässt es vorab noch einmal so richtig krachen.

Seine Frau Rosalinde heuchelt Untröstlichkeit und hat dabei schon einen Seitensprung im Visier. Dr. Falke, der vermeintliche Hausfreund des Paares, will sich für eine vergangene Schmähung rächen. Deshalb fädelt er geschickt eine Intrige ein, die auf dem Fest des Prinzen Orlofsky orgiastisch kulminiert und hinter den Mauern des städtischen Gefängnisses gesittet endet.

Axel Köhler als Regisseur und Frank Philipp Schlößmann als Ausstatter machten daraus eine zeitlos kabarettistische, quietschbunte Revue (die RP berichtete), die auch zu Silvester im ausverkauften Theater gut passte. Der Text wurde behutsam aktualisiert, vor allem die Kommunikationsmittel – statt Briefen und Depeschen gibt es hier nun Handys und SMS. Nicht zuletzt wird jetzt stärker betont, dass alles Falkes Intrige ist: er engagiert die Straßendirne Ludmilla Pawlowskaja als vermeintlichen russischen Investor Prinz Orlofsky, der angeblich in Duisburg einen Weltraumbahnhof errichten will – so wird auch plausibler, dass das eine Hosenrolle ist, und „die Zukunft unserer Stadt steht in den Sternen“ – und besticht (pardon: motiviert) den Justizvollzugsbeamten Frosch, aus der Belegschaft des Gefängnisses die vermeintliche Partygesellschaft zusammenzustellen.