Konzertreihe „Abendmusiken“ : Spirituelle Tiefe für Cello, Gitarre und Live-Elektronik

Duisburg Der Cellist Ludger Schmidt und der Gitarrist Thorsten Töpp traten im Rahmen der Konzertreihe „Abendmusiken“ in Neudorf auf. Es war ein abwechslungsreiches und musikalisch hochwertiges Programm.

In der katholischen Kirche St. Ludger, zu finden in Neudorf in der Nähe des Hauptbahnhofs, läuft jetzt die Konzertreihe „Abendmusiken“, jeden Freitag in den Sommerferien . Den jüngsten Abend bestritten der 1958 geborene Cellist Ludger Schmidt und der sieben Jahre jüngere Wahl-Duisburger Gitarrist Thorsten Töpp.

Ihr Programm setzte sich abwechselnd aus vier Schichten zusammen. Thorsten Töpp spielte „Semper Dowland, semper dolens“, im Original für drei Gamben, aus der Sammlung „Lachrymae, or Seven Tears“ (1597) von John Dowland in seiner eigenen Bearbeitung für Gitarre solo und später den Satz „Romeo and Juliet“ aus der „Royal Winter Music, First Sonata on Shakespearean Characters for Guitar“ (1975/76) von Hans Werner Henze.