Soll Frauen zur Prostitution gezwungen haben „Loverboy“ muss ins Gefängnis

27 Verhandlungstage später fiel nun das Urteil der Strafkammer. Aus ursprünglich 18 Tatvorwürfen wurde der Angeklagte nun wegen schwerer Zwangsprostitution in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Zuhälterei, wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von sechs Jahren verurteilt.