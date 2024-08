Soll Frauen zur Prostitution gezwungen haben „Loverboy“ muss ins Gefängnis

Während die Verteidigung die Unschuld ihres Mandanten beteuerte, plädierte die Staatsanwaltschaft auf acht Jahre und sechs Monate Haftstrafe. Laut Anklage soll der Mann mit einer perfiden Liebes-Masche junge Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Mehreren Frauen habe er seine Liebe geschworen, zwei davon sollen zum Zeitpunkt der Prostitution unter 21 Jahre alt gewesen sein. Das Geld der Freier soll der Loverboy eingesteckt haben. 27 Verhandlungstage später fiel nun das Urteil der Strafkammer. Aus ursprünglich 18 Tatvorwürfen wurde der Angeklagte nun wegen schwerer Zwangsprostitution in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Zuhälterei, wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von sechs Jahren verurteilt.