Duisburger Hafen: Logport-Mitarbeiter stahlen Importwaren aus China

Die Beschuldigten sollen sich am Containerterminal von Logport kräftig bedient haben. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Laptops, Drucker, Schuhe, Ventilatoren und Laubbläser: Elf Beschäftigte von Logport bedienten sich im großen Stil an Waren der Containerzüge der Seidenstraße aus China.

Als dann die 14-köpfige Delegation aus China in der Karnevalswoche im Polizeipräsidium stand und um Aufklärung bat, wie es um die zahllosen Container-Aufbrüche stehe, konnte Polizeipräsidentin Elke Bartels den Gästen einen Ermittlungserfolg präsentieren: Elf Beschäftigte einer Logistikfirma auf dem Rheinhauser Logport-Gelände, davon acht Männer aus Duisburg, haben nach Erkenntnissen des Rheinhauser Kriminalkommissariates 35 und der Zollfahndung Essen mindestens seit Sommer 2017 rund um das Logport-Gelände Elektrogeräte aus Transportcontainern aus China gestohlen und über polizeibekannte Drogen-Dealer in Homberg wie auch über Ebay-Kleinanzeigen verkauft.

Eine Gruppe von elf Personen, allesamt Mitarbeiter von Logport, war mit den Ladeprozessen und der Sicherung – und somit auch mit den Schwachstellen der Container gut vertraut. „Das machte die Arbeit für die Ermittlungskommissionen schwierig und zeitaufwendig, so dass auch nach dem ersten Aufklärungserfolg lange unklar war, ob und in welchem Ausmaß Hintermänner und Auftraggeber existieren“, so Polizeipräsidentin Elke Bartels.