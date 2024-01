Unfall in Duisburg Auflieger löst sich von Lkw – Autofahrer schwer verletzt

Duisburg · Bei einem Unfall in Duisburg-Hochfeld ist am Donnerstagvormittag ein 49-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. In der Folge gab es lange Staus.

11.01.2024 , 15:38 Uhr

Bei dem Unfall kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Im Kreuzungsbereich Rudolf-Schock-Straße / Wörthstraße hat es am Donnerstagvormittag gegen 11:15 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Auflieger eines Lkw hatte sich gelöst, war in den Gegenverkehr gerollt und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Der 49-jährige Fahrer wurde in seinem Toyota eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik; Lebensgefahr besteht nach aktuellem Erkenntnisstand nicht. Fußgänger von Reisebus auf der A59 bei Duisburg erfasst – tot Sperrung aufgehoben Fußgänger von Reisebus auf der A59 bei Duisburg erfasst – tot Warum sich der Auflieger von der Zugmaschine abgekoppelt hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Der Lkw wurde sichergestellt. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich rund um die Unfallstelle ab. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit noch. Die Polizei hatte zwischenzeiltlich die Wörthstraße in Hochfeld zwischen der Adelen- und der Rudolf-Schock-Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an der Brücke der Solidarität und der Rheinhauser Straße.

(RP)