Kulturelles Netzwerk : Das Literaturgebiet Ruhr formiert sich

Duisburg Ein neues Netzwerk soll die Literaturszene im Ruhrgebiet als Ganzes bekannt machen.

Schon 1969 forderte der Schriftsteller und Nobelpreisträger Heinrich Böll das „Ende der Bescheidenheit“ von seinen Kolleginnen und Kollegen im Literaturbetrieb: „Hin und wieder mögen wir ganz kluge Leute sein, als Vertreter unserer Interessen in einer Gesellschaft, die von Interessenvertretern dirigiert wird, sind wir wie Schwachsinnige (...). Ich fürchte, wir sind sehr feine Idioten“, sagte er auf seine unnachahmliche Art. Das ist 50 Jahre her. An einer gemeinsamen Interessenvertretung der Literatur im Ruhrgebiet hat es lange gefehlt. Wie viel das Ruhrgebiet in diesem Bereich zu bieten hat, rückt das im vergangenen Jahr gegründete Netzwerk Literaturgebiet Ruhr ab sofort stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. In der so genannten Metropole Ruhr gibt es eine äußerst lebendige und kreative Literaturszene, die allein durch die Größe der Region dezentral, allerdings auch sehr vielfältig ist. Als Ganzes wurde sie bisher viel zu wenig wahrgenommen.