Klavierfestival Ruhr mit Lise de la Salle : Gedenken an die Flutopfer – vorab eine Minute des Schweigens

Gedenken an die Flutopfer – vorab eine Minute des Schweigens

Duisburg Ein denkwürdiges Konzert in der Mercatorhalle: Hélène Grimaud konnte nicht einreisen, und Lise de la Salle startete mit dem Choralvorspiel „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“.

Bei den Ausreisebehörden der USA gibt es derzeit pandemiebedingt einen administrativen Rückstau. Deshalb musste die dort lebende Star-Pianistin Hélène Grimaud alle ihre für Juli geplanten Konzerte in Deutschland absagen, also auch beim Klavier-Festival Ruhr in der Duisburger Philharmonie Mercatorhalle.