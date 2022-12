Kultur in Duisburg „Lisaluna“-Kurzfilmfestival an einem Tag im Stapeltor

„Ich sehe was, was du nicht siehst!“: So heißt das Motto des an diesem 21. Dezember stattfindenden Kurzfilmtages. Dieser kam 2012 aus Frankreich nach Deutschland und geht seitdem immer pünktlich zum kalendarischen Winteranfang, am kürzesten Tag des Jahres, bundesweit über die Bühne. Inzwischen feiern auch viele andere Länder den Kurzfilmtag.