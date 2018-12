Kurzfilm-Festival im Kirchenkeller: Der kürzeste Film dauert nur 18 Sekunden

Im Keller der Sankt-Joseph-Kirche fand zum dritten Mal das Duisburger „Kurzfilm-Kurzfestval“ LISALUNA statt. Der Preis wird per Losentscheid ermittelt.

Der 1977 in Gelsenkirchen geborene, von 1998 bis 2003 an der Universität Duisburg-Essen Gestaltungstechnik studierende und heute in Mülheim an der Ruhr lebende und arbeitende Piayda ist ein konzeptionell-visuell agierender Künstler, der Fotografie, Video, Klang als auch computermanipuliertes wie computergeneriertes Bildmaterial verwendet. Ende nächsten Jahres widmet ihm der Kunstraum „SG1“ in Duisburg eine Ausstellung mit Fotografie, Video und Sound – Titel: „If An Only If“. Auffällig an der LISALUNA 2018-Ausgabe war die deutliche Qualitätssteigerung aller Wettbewerbsbeiträge gegenüber den beiden Vorjahresangeboten und das vergrößerte Einzugsgebiet der teilnehmenden Künstler. Waren es 2016 noch überwiegend Duisburger Filmemacher, die am Festival teilnahmen, kam die Mehrzahl 2018 aus Städten wie Oberhausen, Mülheim, Düsseldorf, Wuppertal und sogar Braunschweig. Neben Duisburg gab es den bundesweiten „Tag des Kurzfilms“, der seit 2012 veranstaltet wird, auch an 307 anderen Orten der Republik.