Komikerin im Steinhof : Lisa Feller plaudert aus dem Nähkästchen

Lisa Feller ist mittlerweile Stammgast in Huckingen. „Ich fühle mich so wohl im Steinhof, hier stimmt einfach alles“, sagt die 43-Jährige. Foto: Heiko Neumann PR

Huckingen Die Komikerin traf mit intimen Details den Nerv sowie die Lachmuskeln des Publikums.

Den Jubel am Ende ihrer Show wollte Lisa Feller unbedingt festhalten. Dazu bat sie am Sonntagabend einen der 600 Besucher im ausverkauften Steinhof auf die Bühne, der sie vor dem begeisterten Publikum mit ihrem Privat-Handy fotografierte. Feller ist Stammgast in Huckingen. Und das nicht nur wegen ihrer ungebrochenen Beliebtheit beim Publikum: „Ich fühle mich so wohl im Steinhof, hier stimmt einfach alles.“