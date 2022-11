Lions Adventskalender : Hinter jedem Türchen kann ein toller Gewinn stecken

Duisburg Der Lions-Club Duisburg, der Lions-Club Duisburg-Hamborn sowie der Leo-Club Niederrhein haben den diesjährigen Adventskalender unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Sören Link jetzt im Rathaus der Stadt Duisburg vorgestellt.

Der Adventskalender wird in Duisburg und in Moers in einer Auflage von insgesamt 8000 Stück zu jeweils fünf Euro ab sofort bis zum 30. November in 47 Verkaufsstellen verkauft. Der Reinerlös des Kalenderverkaufs, insgesamt 40.000 Euro abzüglich der Druckkosten fließt zu 100 Prozent in soziale, kulturelle und Jugend Projekte in Duisburg, Moers und am Niederrhein, versprechen die Initiatoren.