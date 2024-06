Bundeskanzler besucht Duisburg Linkes Bündnis wirbt für Protest gegen Olaf Scholz

Duisburg · In der Ankündigung wird er „Kriegskanzler“ genannt: Das linke Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ wirbt für eine Demo, die am Samstag gegen den Wahlkampfauftritt von Olaf Scholz Stimmung machen will. Die Polizei rechnet auch mit pro-palästinensischen Teilnehmern.

05.06.2024 , 10:29 Uhr

Olaf Scholz bei einem Wahlkampfauftritt in Leipzig. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Der Wahlkampf-Auftritt in Duisburg könnte für den Bundeskanzler ungemütlich werden: Olaf Scholz wird am kommenden Samstag in der Stadt erwartet, jetzt wirbt das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ für einen Protest gegen den Kanzler. Nach Angaben der Polizei werden bis zu 150 Teilnehmer erwartet. Die Demo wurde von einer Privatperson angemeldet. „Duisburg stellt sich quer“ hatte zuletzt an pro-palästinensischen Kundgebungen und auch den Ostermärschen teilgenommen, die regelmäßig die Nato kritisieren. Unter den Teilnehmern sind immer wieder auch Anhänger der linken Parteien MLPD und DKP, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. SPD lädt zur Abschlusskundgebung nach Duisburg – Scholz kommt Europawahl SPD lädt zur Abschlusskundgebung nach Duisburg – Scholz kommt In den sozialen Netzwerken wirbt das Bündnis für die Demo am Samstag mit dem Motto: „Kriegskanzler Scholz kommt nach Duisburg – Lügen und Hetze entgegentreten.“ Wie die Polizei mitteilt, könne man nicht ausschließen, dass auch Anhänger der verbotenen Organisation „Palästina Solidarität Duisburg“ am Protest teilnehmen werden. Am Tag vor der Europawahl will der Kanzler zusammen mit den Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken sowie dem Generalsekretär Kevin Kühnert auf dem König-Heinrich-Platz in Duisburg sprechen. Gegen 15 Uhr soll die Kundgebung starten. Nach Angaben der Polizei sind keine weiteren Demonstrationen angemeldet. Ein erhöhtes Aufgebot der Polizei soll die Veranstaltung am Samstag absichern, heißt es. In einer früheren Version des Textes hieß es, „Duisburg stellt sich quer“ kündige den Protest an, was den Schluss nahelegen könnte, das Bündnis sei auch der Anmelder der Demo. Das ist nicht richtig. Angemeldet wurde der Protest von einer Privatperson.

