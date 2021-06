Politik in Duisburg : Linke setzen auf wechselnde Mehrheiten im Rat

Duisburg Im Rat der Stadt will die Linke nach den gescheiterten Kooperationsgesprächen von SPD und Grünen nun auf wechselnde Mehrheiten setzen. Dazu hat die Partei jetzt ein „Positionspapier“ mit den Schwerpunkten Bildung, Arbeit, Soziales und Wohnen erarbeitet.

Der rigorose Sparkus der vergangenen Jahre habe für marode Straßen und Brücken, vernachlässigte Schulen und ein unzureichendes Angebot bei Bus und Bahn gesorgt. Zwischen 500 und 700 nicht besetzte Stellen in der Verwaltung sorgten dafür, dass es zu wenig Service für den Bürger und lange Wartezeiten gebe, so etwa beim Straßenverkehrsamt, der Ausländerbehörde oder den Bürgerservicestationen.

Die Linke sehe sich als „soziales Gewissen der Stadt“und fordert, die Stadt von den Kosten der Unterkunft zu 100 Prozent zu entlasten. Die Partei fordert massive Investitionen, unter anderem auch in den Klimaschutz. Die Einrichtung eines Jugendparlaments könne dafür sorgen, auch Kinder und Jugendliche mehr in die politische Willensbildung mit einzubeziehen.

Streit um Parteivorsitz in der Duisburger SPD : Philipp und Link treten nicht einzeln an

Martina Ammann-Hilberath verwies auf die gravierenden Folgen für die Betroffenen, wenn beim Ausländeramt ein Jahr auf ein Termin gewartet werden müsse. Oft erschwere das auch den Abschluss eines Arbeits- oder Mietvertrages. Dass es für Eltern sehr schwer sei, einen Kita-Platz zu finden, Duisburg aber die höchsten Kita-Gebühren in NRW habe, sei nicht hinzunehmen. Sie forderte den Bau neuer Kitas mit kleineren Gruppen. Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen würden oft in Duisburg ausgebildet,um dann in anderen Städten zu arbeiten. Statt Containern in Grundschulen forderte sie den Bau neuer Grundschulen.