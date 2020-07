Güterbahnhofsgelände: Gibt es schon ein fertiges Konzept? : Linke hält Bürgerbeteiligung für eine „Farce“

Duisburg Die Fraktion der Linken hat die Online-Bürgerbeteiligung für die Gestaltung des Güterbahnhofsgeländes scharf kritisiert. Das, was die Gebag jetzt unter www.am-alten-gueterbahnhof.de anbietet (die RP berichtete), spotte jeder Beschreibung, so Herbert Fürmann von den Linken.

Die Linke äußert den Verdacht, dass man seitens der Planer schon ein fertiges Konzept habe, in das die Bürger möglichst wenig hineinreden sollten. „Wer wirklich seine Ideen einbringen will, hat mit dieser Form der Beteiligung keine Chance. Das ist eine Farce und hat mit Bürgerbeteiligung nichts tun“, sagt Fürmann. Es sei ja noch nachvollziehbar, dass es zu Corona-Zeiten keine großen Bürgerversammlungen wie beim Auftakt zu dem Projekt in der Mercator-Halle geben könne und entsprechend auch die Möglichkeiten des Internets genutzt würden, damit sich die Menschen in unserer Stadt einbringen können – auch wenn solch eine Beteiligung viele Leute ausgrenze. Nicht jeder Bürger sei so internetaffin, dass er auf diesem Weg seine Meinung und Vorschläge kundtun würde.