Polizei in Duisburg sucht Zeugen: Lieferwagen brennt aus – Verdacht auf Brandstiftung

Duisburg In Duisburg-Rahm ist in der Nacht zum Freitag ein Paketzustellerfahrzeug ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Freitag gegen 1.35 Uhr ein geparktes Paketzustellerfahrzeug, das in Flammen steht. Als die Beamten Am Böllert an der Ecke Zur Kaffeehött eintrafen, waren die Löscharbeiten der Feuerwehr schon im Gange.