Duisburg: Liederabend in Hamborn

Duisburg Evelyn Ziegler (Sopran) und Ekaterina Schabanova (Klavier) gaben einen gut besuchten Liederabend im Rahmen der Sommerlichen (Orgel-)Konzerte.

Die diesjährige Ausgabe der Reihe der Sommerlichen (Orgel-)Konzerte in der evangelischen Friedenskirche Hamborn an der Duisburger Straße 174 hatte eine Woche früher begonnen (die RP berichtete). Deshalb war dies schon der vierte Abend. Und der etwas umständliche Titel der Reihe kommt daher, dass seit dem vergangenen Jahr an mindestens einem der sechs Abende die Königin der Instrumente schweigt. Jetzt war es für 2018 so weit: Evelyn Ziegler (Sopran) und Ekaterina Schabanova (Klavier) gaben einen gut besuchten Liederabend.

Genauer gesagt erklangen italienische Arien, überwiegend aus der Barockzeit, und amerikanische Songs, überwiegend von George Gershwin. Das ging gleich gut los mit dem bekannten „Caro mio ben“ von Giuseppe Giordani, nahm Fahrt auf mit „Caro nome“ aus der Oper „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi und kriegte die Kurve über den Atlantik mit „Summertime“ aus Gershwins Volksoper „Porgy and Bess“. Eine besondere Freude war „I could have danced all night“ aus dem Musical „My fair lady“. Denn Evelyn Ziegler bestach mit gereifter Stimme und mit dem koketten Humor ihrer Gesten und Moderationen. Den Inhalt von „Le violette“ („Die Stiefmütterchen“) von Domenico Scarlatti fasste sie so zusammen: „Das ist ein Rudel junger Mädchen, die über jemanden lästern.“ Und nachdem sie zwei Nummern verwechselt hatte, erklärte sie: „Mir ist auch warm!“ Zwecks Abwechslung fügte die routinierte Pianistin zwei kurzweilige Sonaten von Scarlatti ein. Die junge Sängerin wurde in Hamborn heftig bejubelt, es gab Ovationen im Stehen. Vollends zum „verrückten Huhn“ wurde sie mit der Zugabe: Gershwins „I got rhythm“.