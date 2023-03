Perfide Masche Liebesbetrüger bringt Duisburgerin um Erspartes für eigene Beerdigung

Sie greift nach dem letzten Strohhalm: das Ersparte für die eigene Beerdigung. Erika kauft Gutscheine in vierstelliger Höhe und verschickt die Codes. Aber das reicht nicht: Patrick will mehr Geld. Die Seniorin bekommt Angst und beginnt zu zweifeln: an sich, an Patrick. Schließlich informiert sie die Polizei.