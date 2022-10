Perfide Masche : Liebesbetrüger bringt Duisburgerin um Erspartes für eigene Beerdigung

Duisburg Mit einer perfiden Masche hat ein Unbekannter eine 76 Jahre alte Frau aus Duisburg um mehrere Tausende Euro betrogen. Das Geld hatte die Seniorin für ihre eigene Beerdigung gespart. Wie der Betrüger vorging.

Im August 2022 bekommt die 76-jährige Erika (Name geändert) aus dem Duisburger Süden die erste Nachricht über den Facebook-Messenger. Ein Mann sucht den Kontakt zu ihr, schmeichelt sich ein. Er stellt sich als „Patrick“ vor, behauptet UN-Mitarbeiter in Pakistan zu sein und erschleicht sich über mehrere Wochen das Vertrauen der Seniorin.

Erika will helfen. Sie kauft zunächst einen Apple-Gutschein für 100 Euro und schickt „Patrick“ den Code. Doch das ist nicht genug, plötzlich verlangt der Mann eine fünfstellige Summe von Erika. Die Seniorin ist verzweifelt. Was soll sie tun, sie hat doch nicht so viel Geld. Wenn sie ihm nicht hilft, wendet er sich womöglich wieder von ihr ab?

Sie greift nach dem letzten Strohhalm: das Ersparte für die eigene Beerdigung. Erika kauft Gutscheine in vierstelliger Höhe und verschickt die Codes. Aber das reicht nicht: Patrick will mehr Geld. Die Seniorin bekommt Angst und beginnt zu zweifeln: an sich, an Patrick. Schließlich informiert sie die Polizei.