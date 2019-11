Am Wochenende im Landschaftspark : Lichtermarkt in Duisburg lockt mit 107 Ständen zum Bummel

Lichtermarkt in Duisburg lockt mit 107 Ständen zum Bummel

Am Wochenende im Landschaftspark

Duisburg Die Veranstalter rechnen wieder mit einer fünfstelligen Besucherzahl. Der Gastronomie-Bereich wird in diesem Jahr deutlich vergrößert.

Nicht nur vorweihnachtlich-stimmungsvoll wird es am kommenden Wochenende beim Lichtermarkt im Landschaftspark Nord zugehen, auch sportlich. Die Besucher können mitfiebern, ob es bei dem vom Duisburger Unternehmen Schauinsland-Reisen initiierten Weltrekordversuch gelingt, eine Skulptur aus mehr als 10.000 miteinander verknoteten Ballons zu fertigen.

Der Riesenkrake – mit Weihnachtsmütze – wird Teil der „weihnachtlichen Unterwasserwelt“ sein, die zehn international renommierte Ballonkünstler aus aller Welt in der Gießhalle präsentieren. Ob der zuletzt in Singapur aufgestellte Weltrekord gebrochen wird, entscheidet sich bei der offiziellen Abnahme kurz nach der Eröffnung des Lichtermarkts am Freitag. Schauinsland-Chef Andreas Rüttgers hat dabei aber auch die Umwelt im Blick: „Die Ballons bestehen aus reinem Natur-Kautschuk und stellen nach ihrer Verwendung keine Belastung für die Umwelt dar.“