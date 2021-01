Ausstellung in Duisburg : Leuchtende Kunst im Museum DKM

Die Lichtinstallation wird bis zum Ende des Lockdowns zu sehen sein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Bis zum Ende des Lockdowns kann die raumgreifende Lichtinstallation der chilenischen Künstlerin Julen Birke durch die Fenster des Foyers betrachtet werden. Für die Zeit nach dem Lockdown haben die Museumsgründer viele Pläne.

„Die Wüste lebt!“ Viele werden den wohl bekanntesten Naturfilm der Welt kennen. Gezeigt wird da, wie eine ausgedörrte, anscheinend lebensfeindliche Umwelt zu ungeahntem Leben erwacht, wenn es mal endlich wieder Regen gibt. Aus dem vertrockneten rissigen Boden sprießen dann in kurzer Zeit Pflanzen, die schnell erblühen und die Wüste in ein Blumenmeer verwandeln. Auch in der chilenischen Atacama-Wüste ist meist einmal jährlich ein solches Naturschauspiel zu beobachten, wenn auf den pulvertrockenen Grund Regen fällt. Dann erblühen in kurzer Zeit Ananuca-Blumen, die wie ein wunderschöner Naturteppich den Wüstenboden bedecken.

Die chilenische Künstlerin Julen Birke (Jahrgang 1973) hat mit der Installation, die zurzeit im gesamten Foyer des privaten Museums DKM an der Güntherstraße 13-15 aufgebaut ist, eine Analogie zum chilenischen Wüsten-Schauspiel zeigen wollen. Das Werk kann durch die großen Fenster des Museums von der Straße aus besichtigt werden. Wie rosarote Blüten leuchten da Tag und Nacht 300 Lichtkörper mit einem Durchmesser von jeweils 35 Zentimetern. Verbunden sind die einzelnen Lichtkörper mit transparenten Kabeln, die wie Würzelwerk wirken und somit an das blühende Wüstenphämonen erinnern. Besonders eindrucksvoll wirkt die Installation in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Das Werk hat auch eine schöne Fernwirkung. Wenn man von der Königstraße in die ganz gerade verlaufende Hohe Straße blickt, erstrahlt an deren Ende das „Ananuca“ betitelte raumgreifende Werk der international bekannten chilenischen Künstlerin.

Einigen wird diese Installation bekannt vorkommen. In der Tat war die „Ananuca“-Installation bereits im Jahr 2005 in der ehemaligen Schau-Fenstergalerie am Innenhafen zu sehen, die von Dirk Krämer und Klaus Maas zehn Jahre lang betrieben wurde, bevor die beiden Sammler ihr Museum DKM (=Dirk Krämer und Klaus Maas) am 22. Januar 2009 gründeten. (Genau genommen bestand die Schau-Fenstergalerie sogar noch bis zum Jahr 2011.) Die Installation im Museum DKM knüpft zum einen an die Tradition der Schau-Fenstergalerie am Innenhafen an, die jedermann ein kostenloses Kunsterlebnis 24 Stunden am Tag bot; zum anderen hat die Installation gerade in der Zeit des Lockdowns eine geradezu symbolische, durchaus optimistische Anmutung in dem Sinne: Auch in diesen schwierigen Zeiten kann Kunst leuchten. Außerdem ist es ein Zeichen gegen das Vergessen der Museumsarbeit.

Wie lange das Werk durch die Fenster des Foyers besichtigt werden kann, ist einerseits unklar, andererseits genau terminiert: „Julen Birkes Installation wird noch bis zum Ende des Lockdowns von der Straße aus zu sehen sein“, so Maas.

Für die Zeit nach dem Lockdown haben Dirk Krämer und Klaus Maas viele Pläne. So möchten die beiden Museumsgründer an den Künstler Ulrich Tillmann (1951 – 2019) erinnern, der der Museumsstiftung kurz vor seinem Tod Werke geschenkt hat, die gut zur Sammlung mit dem Motto „Linien stiller Schönheit“ passen. Des weiteren ist eine Ausstellung mit spektakulären Nachtaufnahmen von Tom Fecht (Jahrgang 1952) vorgesehen (Titel: „Lucifers Vortex“). Es ist die zweite Ausstellung Tom Fechts im Museum DKM. Für den Herbst ist eine Schau des renommierten Künstlerduos Maik und Dirk Löbbert geplant. Die beiden Brüder (Jahrgang 1958 und 1960) lehren als Professoren an der Kunstakademie Münster. Sie bewegen sich in ihren künstlerischen Arbeiten bevorzugt auf dem weiten Feld der Bildhauerei, oft mit Bezügen zur Architektur.

„Omoshirogara“ heißt eine für Ende des Jahres geplante Ausstellung, bei der eine spektakuläre Kimono-Sammlung mit besonderen Mustern vorgestellt werden soll. Die Schau wird unterstützt durch das Japanische Kulturinstitut und das Asien-Orient-Institut der Universität Zürich.

Neue Wege geht das Museum DKM mit einem „Forschungs- und Ausstellungsprojekt“, das vom Johann Jacobs Museum in Zürich übernommen werden soll. Es heißt „Lebenslinien“. Im Mittelpunkt stehen die Biografien von jungen Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte.