Lesung in Duisburg Welche Geschichte alte Familiendias erzählen können

Duisburg · Gleich sechs Autorinnen und Autoren sind bei einer Lesung in der Gaststätte „Edel“ in Duissern am 30. November dabei. Es geht nicht zuletzt auch um Familiendias aus den 70er und 80er Jahren. Was die Veranstaltung so besonders macht.

13.11.2023 , 12:25 Uhr

Alte Familiendias stehen bei der Lesung im Mittelpunkt. Foto: Markus Leazaun

Sechs Autorinnen und Autoren des Sammelbandes „Mischpoke. Familienangelegenheiten" aus dem Connaisseur Verlag lesen an diesem Abend aus dem Buch. Mit dabei sind Sven André Dreyer (auch Moderation), Tobi Dahmen, Julia Doppelfeld, Jonny Bauer, Katja Vaders und Alexandra Wehrmann. Ausgangspunkt des Buchs sind alte Familiendias aus den 1970er und 1980er Jahren. Ziemlich ramponiert, verschmutzt, zerkratzt, aber doch faszinierend. Aus rund 100 Dias durften sich die Mitwirkenden jeweils ein Motiv aussuchen, um sich davon zu einem Text inspirieren zu lassen. Einzige Vorgabe: Es sollte im weitesten Sinne um das Thema Familie gehen. Mann fährt regelmäßig 200 Kilometer nach Duisburg – um dort Urlaub zu machen „Ruhrgebiet als Reiseziel maßlos unterschätzt“ Mann fährt regelmäßig 200 Kilometer nach Duisburg – um dort Urlaub zu machen Entstanden sind Erzählungen, Gedichte, Autobiografisches, sogar eine Sammlung aus E-Mails. Mit den abgebildeten Personen hat aber letztlich keiner der Texte etwas zu tun. Die lesenden Autorinnen und Autoren sind eine spannende Mischung grundverschiedener Menschen. Familiengeschichten von Dias inspiriert Lesung in Düsseldorf Familiengeschichten von Dias inspiriert Jonny Bauer ist Aktivist. Er startet Dinge. Und er schreibt Bücher für Erwachsene und Kinder. Zuletzt ist „Fang: Eine Tiergeschichte aus dem achten Stock” im Ueberreuter Verlag erschienen. Außerdem textet er für die Punkband „Oiro2. Tobi Dahmen ist Illustrator und Comiczeichner. Er arbeitet für unterschiedliche Auftraggeber und bringt alle paar Jahre ein eigenes Buch heraus. 2015 erschien sein Buch „Fahrradmod“ beim Carlsen Verlag. Gerade arbeitet er an der Graphic Novel „Columbusstraße“, in der er die Geschichten seiner Familie während und nach dem Zweiten Weltkrieg aufarbeitet. DasBuchcover von „Mischpoke“. Foto: Alex Wehrmann Julia Doppelfeld unterrichtet Deutsch und Englisch an einem Berufskolleg im Ruhrgebiet und schreibt auch für die „Rheinische Post“. Außerdem ist sie Teil des Podcasts „Laberfach“. Zusammen mit drei Mitmachenden befasst sie sich dort – nicht immer bierernst, aber ehrlich – mit der Frage „Gehört diese Lektüre in den Lehrplan?“. Sven-André Dreyer arbeitet als freier Journalist und Autor. Er organisiert Lesebühnen und veröffentlichte mehrere Bände mit literarischen Texten. 2018 erschien das Sachbuch „Keine Atempause. Musik aus Düsseldorf“ (Droste Verlag), das als Grundlage für die regelmäßig stattfindende musikalische Stadtführung „The Sound of Düsseldorf“ dient. Für „Google Arts & Culture“ kuratierte er die Online-Ausstellung „Music, Makers and Machines“. Katja Vaders lebt und arbeitet als Journalistin, Lektorin und Pädagogin in Düsseldorf. Besonders zu Hause fühlt sie sich in den Bereichen Lifestyle, Mode und Kultur beziehungsweise allem, was dazugehört. Seit der Geburt ihres Sohnes interessiert sie sich vermehrt für Nachhaltigkeitsthemen und die Rollendefinitionen moderner Frauen und Mütter. 2009 unternahm sie eine literarische Tour de Force mit Punkrock-Ikone Trini Trimpop und fungierte als Co-Autorin seines Debüt-Romans „Exzess all Areas“ (Gonzo Verlag). Alexandra Wehrmann ist Journalistin und arbeitet als solche seit vielen Jahren für verschiedene Medien. Seit 2015 betreibt sie das Düsseldorf-Blog theycallitkleinparis. Neben ihrer journalistischen Arbeit organisiert sie Stadtrundgänge und Veranstaltungen. 2021 erschien ihr Buch „Oberbilk. Hinterm Bahnhof“, das sie gemeinsam mit dem Fotografen und Designer Markus Luigs herausgegeben hat. 2022 gründete sie den Connaisseur Verlag. Dort erschien im April 2023 das Buch „Mischpoke. Familienangelegenheiten“. Termin Donnerstag, 30. November 2023, 18.30 Uhr, „Edel“, Mülheimer Straße 97a, 47058 Duisburg. Der Eintritt frei.

(RP)