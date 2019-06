Leo Schuhen gestorben : Er gilt als „Vater der Jazzmessen“

Duisburg Im Alter von 92 Jahren starb der langjährige Duisburger Kantor Leo Schuhen.

Bundesweit bekannt ist Leo Schuhen als „Vater der Jazzmessen“. Als „Entwicklungshelfer in Sachen Neues Geistliches Lied“ hat er in der katholischen Kirchenmusik in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Er machte es sich zur Aufgabe, „aus der Lethargie des Kirchengesangs herauszukommen“, wie es er einmal selber sagte. Als richtungsweisend für die Entwicklung der „neuen geistlichen Lieder“ in Deutschland gelten seine erfolgreichen Bemühungen, mit Elementen des Jazz, Pop, Rock und der Folklore sowie mit neuen Texten den Gemeindegesang zu beleben. Das sorgte anfangs bei älteren Kirchgängern durchaus für Kritik, dafür gewann er die Herzen der katholischen Jugend. Seine „Duisburger Jazzmessen“ brachten ganz neue Töne in die Kirche. Das Mitklatschen im Gottesdienst war da durchaus erwünscht; ebenso die strahlenden Gesichter der Kirchgänger. Mit der Zeit wurden bei diesen musikalischen Gottesdiensten die Generationen wieder neu verbunden. Im Übrigen sah Leo Schuhen keinen Widerspruch zwischen traditioneller Kirchenmusik und „neuen geistlichen Liedern“.