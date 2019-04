Stadt Duisburg rüstet um : Leise Kritik an LED-Licht in Straßenlaternen

Die Stadtwerke Duisburg rüsten derzeit viele Straßenlaternen auf LED um. Foto: WAZ FotoPool

Duisburg Die Stadt tauscht derzeit die Lampen in 12.000 Straßenlaternen aus. Das macht die Fahrbahnen zwar heller, aber viele Anwohner klagen über dunkle Bürgersteige und Hauseingänge.

Bis Ende des Jahres ersetzt die Stadt in Straßenlaternen die bisherigen Leuchten durch LED-Lampen. Das kostet jetzt 4,1 Millionen Euro, spart aber Strom und damit dauerhaft Kosten. Auf den Straßen wird’s nachts nach DIN-Norm richtig hell, in kühl-weißlicher Farbtemperatur. Doch manch Fußgänger und Anwohner beschwert sich: Bürgersteige und Häuserfronten sind unter LED-Licht mitunter schlechter ausgeleuchtet. 12.000 der insgesamt 46.000 sogenannten Lichtpunkte werden umgerüstet. 7000 sind bislang ausgetauscht, 150 in der Woche sind das Pensum. Abgearbeitet wird dies von der städtischen Netze Duisburg GmbH der Stadtwerke. Mit den neuen Leuchten spart die Stadt etwa 3,4 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr, das bedeutet auch etwa 1800 Tonnen weniger klimaschädliches Kohlendioxid und eine Einsparung von 450.000 Euro Energiekosten pro Jahr.

Vom Startpunkt Stadtmitte arbeiten sich die Elektriker ringförmig durch die angrenzenden Bezirke. Welche Leuchten im Stadtgebiet auf die neue LED-Technik umgerüstet werden, gibt eine Straßenklassifizierung vor. Dabei hat die Stadt vor allem Haupt- und Vorrangstraßen im Blick, so Stadtwerkesprecher Thomas Kehler. Dort haben die Leuchtmittel die höchsten Anschlusswerte und leuchten etwas heller als in den Nebenstraßen.

Alles gut also? Nicht ganz. Denn wo Licht ist, ist auch Schatten. „An der Schweizer Straße in Duissern sieht man das Schloss an der Tür nicht mehr“, gibt Eva Selic von der HSV-Ratsfraktion Kritik von Anwohnern wieder. LED leuchtet zwar die Straße gut aus, aber strahlt schwächer an den Straßenrändern. Auch aus Meiderich und Rheinhausen hat die Fraktion Klagen gehört. „Das Licht strahlt punktueller und damit vermehrt die Straße und weniger die Umgebung wie Bürgersteige und Fahrradwege aus. Die Ausleuchtung der Gehwege ist deutlich dunkler geworden“, konstatierte die Fraktion in ihrer Anfrage an die Stadt zu der Anzahl der Beschwerden. Sie sieht auch Verkehrsgefahren, denn Fußgänger würden von Autofahrern oft erst bemerkt, „wenn sie schon fast auf der Straße stehen“.

Laut Antwort der Stadt liegen „vereinzelt Bürgeranfragen vor“. Betroffen seien Straßen mit weitläufigen Nebenanlagen und „bauartbedingt ungünstiger Bestandsstruktur der Leuchtenträger“. Kehler erklärt, was damit gemeint ist: An Straßen mit breiten Seiten und Bürgersteigen und zurückgesetzter Wohnbebauung sei die Ausleuchtung vereinzelt „nicht so wie gewünscht“. Das gilt auch für Straßen, an denen die Lichtmastenbügel weit über die Fahrbahn ragen. In diesen Sonderfällen wollen die Stadtwerke nach individuellen Lösungen suchen. „Wir sind auf die Hilfe der Bürger angewiesen, wenn es irgendwo Verbesserungsbedarf gibt“, so Kehler. Hinweise auch zu defekten Straßenlaternen nimmt die Netze Duisburg unter 0203 604-2000 entgegen.

(-er)