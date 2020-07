Zwei Großeinsätze am Duisburger Rheinufer : Feuerwehr und DLRG ziehen Leiche aus dem Rhein

Zwei Großeinsätze am Duisburger Rheinufer

Duisburg Die Duisburger Feuerwehr hat am Freitagmorgen einen leblosen Körper aus dem Rhein geborgen. Bereits am Donnerstagabend war eine groß angelegte Suchaktion angelaufen, nachdem Zeugen einen Schwimmer gemeldet hatten, der den Strom bereits mehrfach durchschwommen hatte.

