Was die Parteien zur Schulsituation sagen : Bündnis fordert Bau neuer Schulen

Duisburg Zehn bis 20 neue Grundschulen und sechs bis zehn neue weiterführende Schulen fordern Eltern, Lehrer und Schulleitungen in Duisburg. Nun haben sie vor der Wahl die Parteien gefragt, wie die dazu stehen.

Eine konkrete Wahlempfehlung wollen Ilka Heipcke und Melanie Maurer von der Elternschaft Duisbuger Schulen (EDuS), Rüdiger Wüllner von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Michael Fuchs vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) nicht abgeben. Aber eine klare Meinung haben sie schon. Schon wiederholt haben sie sich für Schulneubauten und kleinere Klassen in Duisburg eingesetzt. 1000 Schulkinder mehr (siehe Box) bedeuteten rund 40 zusätzliche Klassen im Stadtgebiet – und dafür fordern Eltern, Lehrer und Schulleitungen bis zu 20 neue Grundschulen und bis zu zehn neue Schulen im Bereich der Sekundarstufe I, also die Klassen 5 bis 10.

„Wir haben nun die Parteien vor der Kommunalwahl angeschrieben, um ihre Position dazu zu erfahren. Die Antworten, die zum Teil drei oder vier Seiten lang waren, haben wir dann auf das Wesentliche reduziert und auf einem Flyer zusammengefasst“, so Rüdiger Wüllner. Die Inhalten sollen nun möglichst breit gestreut werden – per Mail oder auch soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram.

Bustransporte Weil viele Grundschulen voll sind, fährt die Stadt viele Schüler in andere Stadtteile mit mehr Kapazitäten. Das hat die Stadt in den Jahren 2015 bis 2019 rund 12,7 Millionen Euro gekostet

Das Argument, es fehle an Geld, will das Bündnis nicht geltend lassen. Wüllner erinnert an diesem Zusammenhang an die neun Milliarden Euro zur Unterstützung der Lufthansa oder die Kosten für den Bustransport von Schülern in einen anderen Stadtteil (siehe Box), der bei ausreichendem Schulneubau wegfallen könne.