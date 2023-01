Kultur in Duisburg Lehmbruck-Museum präsentiert Programm für 2023

An den „Wunder“-Akzenten beteiligt sich das Duisburger Lehmbruck-Museum in diesem Jahr eher locker. So sind vier Sonntagsworkshops im Rahmen der aktuellen Studio-Ausstellung „Surreale Welten“ in die Akzente integriert (Termine: 5., 12. 19. Und 26. März). Ebenso der Familientag am 2. April unter dem Motto „Barbara Hepworth – Wunderkammer Natur“.