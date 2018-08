Duisburg: Lehmbruck-Museum ist schönes Gebäude

Duisburg Das Lehmbruck-Museum bekam jetzt eine in diesem Jahr neu geschaffene Auszeichnung: Ab sofort wird es als „Big Beautiful Building“ (großes schönes Gebäude) geführt.

Im Rahmen einer Feierstunde, bei der auch Manfred Lehmbrucks Tochter anwesend war, wurde die Auszeichnung an Museumsdirektorin Söke Dinkla überreicht. Bürgermeister Volker Mosblech repräsentierte die Stadt Duisburg. Er hob den Mut der damaligen Entscheidungsträger hervor, die den Museumsbau möglich machten. Tim Rieniets, Geschäftsführer von StadtBauKultur NRW, selber Architekt, meinte mit freundlichem Unterton, dass das Lehmbruck-Museum die Auszeichnung eigentlich „nicht nötig“ habe. Man könne fast meinen, dass das Lehmbruck-Museum über eine so herausragende architektonische Qualität verfügt, dass der neue Preis durch das Museum geadelt werde. In anderen Städten, wo ebenfalls „Big Beautiful Buildungs“ gekürt werden, sei das oft anders; da müssten die Menschen erst drauf aufmerksam gemacht werden, dass in ihrer Stadt ein herausragendes Gebäude steht.

Thorsten Scheer, Professor für Kunstgeschichte an der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf, versuchte in einem rasant gehaltenen Vortrag die Auszeichnung einzuordnen. Dabei wies er darauf hin, dass der Umgang mit der Architektur der Moderne nach 1945 oftmals problematisch sei. So konnte beispielsweise vor zehn Jahren nur knapp verhindert werden, dass die Beethovenhalle in Bonn oder die Oper in Köln abgerissen wurden. Und noch im vergangenen Jahr habe der Oberbürgermeister den „unseligen Plan“ verfolgt, das Düsseldorfer Schauspielhaus umzunutzen und eine neue Spielstätte errichten zu lassen (der Plan wurde inzwischen wieder aufgegeben).