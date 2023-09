Vereinsgründer im Gespräch So soll bald legal gekifft werden

Duisburg · Die Bundesregierung treibt die Freigabe von Cannabis voran. Die Abgabe in „Social Clubs“ soll bald möglich sein, der Konsum legalisiert werden. Das sorgt in vielen Städten für einen Boom an Vereinsgründungen – auch in Duisburg. Doch die Hürden sind groß, vieles weiterhin unklar. Kann das funktionieren?

22.09.2023, 15:27 Uhr

Seyhun ist einer der Gründer und stellvertretender Vorsitzender des Cannabis Social Club Duisburg. Foto: Paul Küchler

„Gebt das Hanf frei! Und zwar sofort!“ – das hat der inzwischen verstorbene Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele auf der Hanfparade 2002 in Berlin ins Mikrofon gerufen. Stefan Raab nahm sich die Aussage damals zum Anlass und produzierte daraufhin den bekannten, gleichnamigen Song „Gebt das Hanf frei!“ – und erreichte wochenlang Chartplatzierungen. Heute, 20 Jahre später, könnte das Hanf tatsächlich freigegeben werden. Das sehen die Pläne der Bundesregierung vor. Denn: Der Konsum von Cannabis ist Realität in Deutschland, in Duisburg allemal.