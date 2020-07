Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess vor dem Duisburger Schwurgericht : Lebenslange Haft für Mord aus Eifersucht

Die Tötung des Nebenbuhlers wertete das Gericht als Mord. Foto: dpa/Volker Hartmann

Duisburg Wegen des Mordes an einem Nebenbuhler in Hochfeld muss ein 34-Jähriger lebenslang in Haft. Entsetzt blickte der Angeklagte bei der Urteilsverkündung am Dienstag zur Richterbank, musste heftig schlucken.