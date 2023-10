Duisburger Geschichten und Geschichte Lebendige Statuen im Landschaftsbild

Neben Gartenzwergen kann Duisburg noch in den 1930er Jahren einen menschlichen Eremiten-Abkömmling vorweisen, der sogar als „Vogelprofessor“ auf Postkarten verewigt wurde. Der Rentner August Thiel war ein Duisburger Original, das man am Schülke-Platz am Südhang des Kaiserbergs regelmäßig antraf. Jeden Tag fütterte er mit Brotkrumen, Mehlwürmern, Raupen und Körnern Vögel. Bald wurden die Tiere so zutraulich, dass sie ihm das Futter aus der Hand fraßen. Für die Eichhörnchen hatte er immer ein paar Nüsse dabei. Wanderer und Spaziergänger blieben stehen und beobachteten das unterhaltsame Schauspiel. Der Vogelprofessor führte ein bescheidenes Leben und zog sich nachts in seine Laube im Schrebergarten zurück. Dort er starb still und einsam am 19.2.1942.