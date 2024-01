ADAC Monitor 2024 „Mobil in der Stadt“ Letzter im Ranking: Duisburger mit Bus und Bahn unzufrieden

Der ADAC hat Einwohner und Einpendler in den 15 größten deutschen Städten nach ihrer Zufriedenheit mit der Mobilität gefragt. Das Ergebnis ist ebenso alarmierend wie eindeutig: Nirgendwo sind die Menschen unzufriedener mit dem Straßenverkehr als in Duisburg – und das gilt sowohl bei den Nutzern von Bus und Bahn, bei Radfahrern und Fußgängern. Nur bei Autofahrern schneidet Duisburg mit Platz zwölf (von 15) nicht ganz so schlecht ab.