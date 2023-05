Unterricht am Landfermann-Gymnasium in Duisburg „Der Islam hat keine Widersprüche“

Beim Eintreten in den Klassenraum überraschte Blicke, ein einst ihnen so bekanntes Gesicht steht vor ihnen und begrüßt sie mit einem gewitzten Lächeln – Lamya Kaddor. Nach einer rund zweijährigen Pause ist die Grünen-Bundestagsabgeordnete zurück, zurück am Landfermann-Gymnasium, um dort eine Stunde islamischen Religionsunterricht zu geben.