Staatsschutz ermittelt KZ-Gedenkstätte in Duisburg mit Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte haben am Wochenende das Mahnmal am ehemaligen KZ Ratingsee in Duisburg mit zwei Hakenkreuzen beschmiert. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Die Schmierereien sollen rund 40 Zentimeter groß sein. Der Staatschutz der Polizei hat wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben könnten.