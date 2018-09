Duisburg: Kurden-Demonstration artet in Gewalt aus

Duisburg Rund 50 junge Kurden haben am Vormittag die Weseler Straße in Duisburg-Marxloh blockiert. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Hintergrund ist ein geplanter mehrtägiger Protestmarsch der Kurden. Er sollte von Dortmund über das Ruhrgebiet bis nach Düsseldorf führen. Doch schon in Dortmund gab es Ärger mit der Polizei, so dass die Demonstration schließlich verboten wurde. Nachdem es gestern auch in Bochum und Essen zu lautstarken und verkehrsbehindernden kurdischen Aufmärschen gekommen war, forderte die Polizei in Duisburg Züge der Einsatzhundertschaft vom dafür zuständigen Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) an. So kamen Polizeikräfte der Einsatzhundertschaften aus Gelsenkirchen und Dortmund in Duisburg-Marxloh zum Einsatz.