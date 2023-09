Kunsu Shim wird 65 Ein Künstler für alle Sinne

Zugegeben, so mancher Musikfreund ist zunächst irritiert, vielleicht auch wenig ratlos, wenn er eine Performance von Kunsu Shim und seinem Kollegen und Lebenspartner Gerhard Stäbler erlebt. Man muss sich eben, wie es die beiden Komponisten in einem RP-Interview sagten, von seinen privaten Gewohnheiten des Musik-Hörens oder des Musik-Nebenher-Hörens verabschieden. Das klingt rigoros. Aber wenn man die Gelegenheit nutzt, mit Kunsu Shim zu sprechen, dann ist man von dessen Freundlichkeit, Zugänglichkeit, Einfühlungsvermögen und Offenheit beeindruckt. Viele Menschen werden am 15. September Kunsu Shim zu dessen 65. Geburtstag von Herzen gern gratulieren.