Kunstverein in Duisburg : Bildende Künstler stellen „raumgreifend“ aus

Duisburg Der Kunstverein Duisburg öffnet am Freitag zum ersten Mal nach der unfreiwilligen Corona-Pause wieder seine Pforten. Zu sehen ist an diesem Wochenende die Ausstellung „Raumgreifend“.

Beteiligt an der Ausstellung sind insgesamt 21 Künstler: Regina Bartholme, RABE Rainer Bergmann, Arno Bortz, Andreas Blum, Christina Böckler, Petra Dreier und Michael Hanousek, Yvonne Höfs, Andrea Fehr, Elke Frieding, Ingrid Handzlik, Friederike Huft, Marayle Küpper, Ralf Lüttmann, Sigrid Neuwinger, Angela Schäfer, Angela Schmitz, Martin Schmitz, Gernot Schwarz, Nicole Tenge sowie Hektor Troyali. Die Organisation der Ausstellung liegt in Händen der beiden Sprecher vom Interessenverband „Freie Duisburger Künstler“ (FDK), Evangelos Koukouwitakis und Klaus-Dieter Brüggenwerth.

Die FDK-Vereinigung besteht seit über 35 Jahren. Ihre Ausstellungsprojekte haben in der Regel Themenschwerpunkte. Nach „Handzeichnung“ und „Arbeiten mit Fotografe“ 2019, sind für dieses Jahr die Themen „R(h)einorange“ für die Galerie des Lehmbruck-Museums in der Bezirksbibliothek Rheinhausen im Herbst und jetzt „Raumgreifend“ für den Ausstellungsraum des Kunstvereins Duisburg vorgesehen. „,Raumgreifend‘ steht für Kunst in der dritten Dimension“, heißt es auf der Einladungskarte, die sowohl an den Wänden oder der Decke als auch auf dem Boden oder einem Podest im Kunstverein stattfindet.