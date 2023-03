Kultur in Duisburg Kunststipendiatin zeigt ihre erste Ausstellung in der Stadt

Wie alle Stipendiaten vor ihr wohnt auch Pape für ein Jahr in einer Gebag-Wohnung im Innenhafen und arbeitet in einem Atelier im städtischen Kultur- und Freizeitzentrum Rheinhausen. Und – welch ein Zufall – stammt auch die 1997 in Berlin geborene Künstlerin aus der „Braunschweiger Schule“: Denn ebenso wie Kuczewski, Pachali und Winter studierte auch Pape an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Ihr Studienschwerpunkt in der Freien Kunst war die Bildhauerei.