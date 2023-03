Start in die Open-Air-Saison Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffener Sonntag locken in die City

Der Beginn der City-Veranstaltungen ist gleichzeitig der Start in die Frühjahrssaison für den Einzelhandel in der Innenstadt. Die farbenfroh dekorierten Schaufenster an der Königstraße zeigen bereits die wichtigen Trends, und der Handel beginnt den Frühling mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 2. April. Von 13 bis 18 Uhr sind dann die Geschäfte in der Innenstadt wieder geöffnet.