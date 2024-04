Beginn der Open-Air-Saison in Duisburg Kunsthandwerkermarkt und erster verkaufsoffener Sonntag

Handgemacht ist auch das Musikprogramm zum Kunsthandwerker-Festival: Am Freitag ab 15 Uhr spielt die Singer-Songwriterin Jule auf der Bühne an der Königstraße. Am Samstag ab 15 Uhr tritt das Irish Folk-Duo Coincedence auf. Am Sonntag steht mit Michael Weirauch ebenfalls ein ausgewiesener Vertreter des Singer-Songwriter-Genres auf der Bühne. Neben den vielen unterschiedlichen künstlerischen und traditionellen kulinarischen Gewerken sollen Mitmach-Aktionen, ein Bungee-Trampolin und zwei Karussells Spaß für die Kinder garantieren.