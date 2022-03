Event in der Innenstadt : Kunsthandwerkerfestival und verkaufsoffener Sonntag

Beerenweine und Tränke gibt es am Stand von Markus Seitz. Foto: Lars Heidrich

Duisburg Mit dem Kunsthandwerkermarkt in der Innenstadt eröffnet Duisburg Kontor traditionell den Reigen der Open-Air-Saison. In der nächsten Woche ist es in der City wieder so weit.

Altes Handwerk, Kreativität und Marktatmosphäre sollen die Duisburger City von Donnerstag, 7. April vier Tage lang in eine Flaniermeile des Staunens verwandeln.

An rund 120 Ständen zeigen die Aussteller die Entstehung von Kunsthandwerk mit traditionellen Fähigkeiten. Besucher können an allen vier Tagen auch im Handel einkaufen.

Ein Hauch früherer Zeiten durchweht die Fußgängerzone, wenn Glaskünstler, Kupferschmiede, Stiftemacher und außergewöhnliche Gewerke wie Spekulatiusbrett-Schnitzer die Entstehung ihrer Produkte zeigen. Entlang von Königstraße und Kuhstraße werden Körbe geflochten, Messer geschliffen unf handgemachte Gürtel hergestellt. Außerdem wird gefilzt, getöpfert, geschneidert und gemalt, geschliffen, poliert und geschreinert.

Die Backstube aus dem Grönegau zeigt die Herstellung historischer Brotsorten. Auch Flammlachs wird während des Kunsthandwerker-Festivals auf offenem Feuer an Buchenholz gegart. Daneben gibt es selbst hergestellte Gewürzmischungen, Marmeladen, Öle, Käse und Weine.

Vor dem Forum sollen Künstler die Stadtfest-Atmosphäre ergänzen. Geöffnet ist das Kunsthandwerker-Festival am Donnerstag, Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der City-Handel lädt zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

(RP)