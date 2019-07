Publikation zur Runge-Ausstellung : „Himmel zum Meer“ auch in Buchform

Duisburg Zur ersten Ausstellung der Kunstsammlung Krohne im Kunstverein Duisburg, der Werke von Stephan Runge zeigt, erscheint nun eine Publikation.

Sie ist die erste Ausstellung aus der Kunstsammlung Krohne, die in der neuen beiderseits vereinbarten Ausstellungsreihe für die kommenden Jahre im Kunstverein Duisburg gezeigt wird: „Himmel zum Meer“ heißt sie und präsentiert Werke des Künstlers Stephan Runge (die RP berichtete). Nun wurde die angekündigte dazugehörige Publikation in Anwesenheit des Künstlers vorgesellt.

Herausgeber des 48-seitigen Katalogs ist die Firma Krohne. Die Fotos stammen von dem Kölner Fotografen Maurice Cox. Gerade erst hat dieser einen höchst anschaulichen Bildband über markante U-Bahn-Stationen in Köln unter dem Titel „Linienführung“ herausgegeben. Die Sendung „Westart“ des WDR-Fernsehens berichtete dieser Tage davon. Die Publikation zur Duisburger Ausstellung ist in Deutsch und Englisch, also zweisprachig verfasst und enthält Beiträge von Runge selbst sowie dem Kölner Kunstkritiker und Kunsthistoriker Dr. Michael Kajewski, der zugleich auch Kustos für die Sammlungen Moderne und Kunst der Gegenwart am Lehmbruck-Museum ist.