Grüne Kunst : Kunst im Dienste des Klimaschutzes

Duisburg Die Ausstellung „aller ART – Wir haben es in der Hand“ ist ab sofort in der Geschäftsstelle der Grünen zu sehen.

Fünf bildende Künstler und ein Literat haben sich der Aufgabe verschrieben, eine Ausstellung plus Lesung zum Thema Ökologie und Umweltschutz zu gestalten. Die Künstlerinnen und Künstler knüpfen thematisch an die aktuellen Debatten rund um den Klimaschutz an. Sie wollen mit ihrem Blick auf die Umwelt den Besuchern die Augen öffnen und zum Nachden­ken anregen.

Helmut Junge, bildender Künstler aus Duisburg, stellt hier besonders heraus, dass „auch Künstler und Literaten sich nicht zu vornehm vorkommen sollten, sich an der Aufgabe des Protestes zu beteiligen. Wir müssen etwas ändern, und wir haben es in der Hand das zu tun.“ Die Ausstellung „aller ART – Wir haben es in der Hand“ ist ab sofort bis zum 13. September in der Geschäftsstelle der Grünen, Philosophenweg 2, zu sehen.