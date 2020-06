Kultur im Landschaftspark : Kultur auf dem Kunstrasen

Michael Beckmann und Ralf Winkels erklären den erschienenen Journalisten das Konzept. Wie man sieht: Auch hier werden die Abstände eingehalten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am 25. Juni startet ein gemeinsames Kulturprogramm von Landschaftspark und Filmforum auf dem Steinhallenplatz, wo einst die größte Sandburg der Welt stand. Das Publikum sitzt auf Kunstrasenflächen oder im Auto.

Von Peter Klucken

Extraschicht, Traumzeit, Sommerkino, drei Großveranstaltungen, die zwei Dinge gemeinsam haben: Sie finden im Landschaftspark statt - und wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Wie berichtet, hat das Land bis mindestens September alle Großveranstaltungen verboten.

Angesichts dieser Situation sorgen die Macher im Landschaftspark und im Filmforum nun für einen kulturellen Lichtblick. Unter der Überschrift „Kunstrasen im Landschaftspark“ wird es vom 25. Juni bis zum 30. August ein abwechslungsreiches Kulturprogramm auf dem Steinhallenplatz im Landschaftspark geben. Das ist jener Ort, wo einst die größte Sandburg der Welt gebaut wurde, die von Tausenden Menschen bestaunt worden war. Ralf Winkels, Geschäftsführer des Landschaftsparks, und Michael Beckmann, Geschäftsführer des Filmforums (als Nachfolger von Kai Gottlob, der in den Ruhestand gegangen ist), stellten das gemeinsame Projekt jetzt in der riesigen Kraftzentrale vor.

Info Neun Euro fürs Kino, 18 Euro für Bühne Preise bis 30. Juni Der Eintritt für die Kinovorstellungen beträgt neun Euro pro Person. Für das Bühnenprogramm wird der doppelte Eintritt, also 18 Euro verlangt. Preise ab 1. Juli Da ab 1. Juli der Mehrwertsteuersatz gesenkt wird, werden dementsprechend auch die Preise gesenkt, was wegen der niedrigen Beträge in diesem Fall wie ein Witz wirkt. Die Kinokarte kostet dann statt 9 Euro nur noch 8.83 Euro.

Auf dem Areal im Landschaftspark wird eine Kombination aus Freiluftbühne und Leinwandkonstruktion errichtet. Die Leinwand entspricht der, die man vom Sommerkino kennt. Das Kulturprogramm wird aus Kinofilmen, Kleinkunst, Comedy und Konzerten bestehen. Je nach Programmpunkt wird aus dem Kunstrasen-Kulturprojekt ein Kino mit dem „Film-Kunstrasen“, eine Theater- oder Comedy-Vorstellung als „Klein-Kunstrasen“ oder ein Konzert mit dem „Musik-Kunstrasen“.

Mit dem „Kunstrasen“ sind Rasenteppiche in einer Größe von zwei mal zwei Metern gemeint, auf denen Liegestühle oder normale Stühle gestellt werden. Diese Rasenteppiche fungieren als sympathische Abstandshalter. Bei Paaren oder bei Hausgemeinschaften kann man sie so einsetzen, dass man nahe beieinander sitzt, Singles sitzen so, wie es die Corona-Verordnung vorschreibt.

Nach dem zurzeit gültigen Stand dürfen insgesamt 100 Besucher auf diesen Rasenteppich-Flächen eine Vorstellung besuchen. Bei den Kinovorstellungen kann zusätzlich noch ein Bereich für Autostellplätze geschaffen werden. Ralf Winkels schätzt, dass es Platz für 100 Autos geben wird.

„Wir möchten so flexibel wie möglich sein“, sagten beim Pressegespräch Beckmann und Winkels. Wenn sich die Corona-Bestimmungen ändern sollten, könne man beispielsweise die Kunstrasenplätze erweitern und auf die Autoabstellflächen verzichten. Oder umgekehrt. Gespielt werden soll jedenfalls bei jedem Wetter. Zur Not könnten für die Freiluftgäste auch Regen-Ponchos zur Verfügung gestellt werden.

Das Kunstrasen-Programm startet mit Kino. Am Donnerstag, 25. Juni, wird der Film „Besser Welt als nie“ gezeigt. Zur Feier des Abends ist dabei der Regisseur Dennis Kailing zu Gast. Am Freitag, 26. Juni, ist der südkoreanische Film „Parasite“ zu erleben, Oscar-Gewinner und zugleich Gewinner der Goldenen Palme von Cannes. Am Samstag, 27. Juni, steht dann der Erfolgsfilm „Das perfekte Geheimnis“ von Bora Dagtekin mit Elyas M’Barek und Florian David Fitz in den Hauptrollen auf dem Programm. Filmbeginn ist erst gegen 22.30 Uhr; Einlass ist 60 Minuten vor Filmbeginn.

Bis Ende August sind für jeweils für die Freitage und Samstage Kinovorstellungen geplant. Das Programm stehe aber noch nicht fest und werde den Erfahrungen, die man nach und nach mache, angepasst, sagte Michael Beckmann. Der Ton wird für die Rasensitzplätze mit einer hochwertigen Tonanlage übermittelt, für die Autos zusätzlich per Radiofrequenz. Die Sonntage sind bislang für Bühnenprogramme reserviert. Am 28. Juni gastiert ab 19.30 Uhr Kai Magnus Sting. Am 5. Juli, 17 Uhr, spielt ein Streichquartett der Duisburger Philharmoniker Beethovens Streichquartett Nr. 8 e-Moll op. 59,2. Am 2. August, 19.30 Uhr, kommen Wolfgang Trepper, am 23. August Frank Goosen und am 30. August Jochen Malmsheimer auf den Steinhallenplatz (jeweils ab 19.30 Uhr).

Frank Jebavy, der für das Bühnenprogramm verantwortlich ist, kann sich vorstellen, dass bei entsprechender Resonanz auch weitere Kabarettabende oder Konzerte auf der Freiluftbühne auf dem Steinhallenplatz stattfinden werden.