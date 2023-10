Kulturpreis Verleihung Erneuter Applaus für das Lokal Harmonie in Ruhrort

Duisburg · Auch in diesem Jahr wurde wieder der Spielstättenprogrammpreis „Applaus“ vergeben. Von den insgesamt 96 Auszeichnungen gingen die meisten an Nordrhein-Westfalen, darunter an einen bereits bekannten Preisträger aus Duisburg.

26.10.2023, 12:34 Uhr

Wolfgang van Ackeren vom Lokal Harmonie und Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth bei der Preisverleihung im vergangenen Jahr. Foto: Michael Reichel/ari (Michael Reichel)

Von Olaf Reifegerste