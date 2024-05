Kulturfest in der Innenstadt Neues Festival soll Vielfalt in Duisburg feiern

Live-Musik, Essen aus den verschiedensten Kulturen, Tanzeinlagen, DJ-Sets: Am Samstag, 25. Mai, findet in der Duisburger Innenstadt das von der Stadt Duisburg und der Targobank organisierte DU-Kulturen-Festival statt. Die Veranstaltung soll Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen durch Musik, Kunst und Kulinarisches zusammenbringen und so helfen, Vielfalt als Chance und Stärke der Gesellschaft zu sehen, teilen die Veranstalter mit.