Event in Duisburg Kürbisfest und verkaufsoffener Sonntag in der City

Duisburg · Das Duisburger Kürbisfest taucht die Innenstadt am Sonntag in herbstliches Orange, verspricht Duisburg Kontor als Veranstalter. Parallel dazu lädt der Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Was das Fest in diesem Jahr bietet.

27.10.2023, 16:56 Uhr

Jede Menge Kürbisse gibt’s am Wochenende in der Innenstadt zu bestaunen. Foto: Thomas Berns

Das Herbst-Event findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Das Fest verbindet Einflüsse von Erntedank mit Halloween. Der Kürbis gelte dabei als „Symbol und Sympathieträger", heißt es. Die Vielseitigkeit des orangefarbenen Gemüses soll während des Fests immer wieder präsent sein. Vor allem an Kinder richtet sich das Angebot zum Kürbis-Schnitzen und Basteln. Rund 250 der eindrucksvollen Gemüsefrüchte dienen als Dekoration und als Rohstoff zum Schnitzen. Kinder und Erwachsene können sich bei den Hexenführungen wohlig gruseln, historische Traktoren bestaunen oder bei der Show der beliebten „Donikkl Crew" aktiv mitmachen. Für Ordnung auf dem Kürbisfest sorgt „Zwille Zimmermann" als französischer Gendarm, der von weiteren Walking Acts unterstützt wird. Außerdem dabei: Marionettentheater, Kinderschminken, eine Naturwerkstatt und viele Künstler auf der Bühne, einer von ihnen ist Gitarrenlegende Peter Bursch. Weil das Erntedankfest ein wichtiger Charakterzug des Kürbisfests ist, sind auch viele Stände des Bauernmarkts mit dabei, die frisches Obst und Gemüse aus der Region anbieten, heißt es beim Veranstalter Duisburg Kontor. Kunsthandwerk und ein breites gastronomisches Angebot sind am Sonntag ebenfalls Teil des Kürbisfests. Los geht's ab 11 Uhr, gefeiert wird bis etwa 18 Uhr.

